Paragleiter stürzte ab und brach sich Wirbelsäule

Das hätte schlimm ausgehen können: Gegen 11.30 Uhr startete der 45-jährige Urlauber aus Hannover in Deutschland mit einem Paragleitschirm auf dem Übungsplatz in Wurzen bei Köstenberg, Gemeinde Velden am Wörthersee, mit seinem Flug. Der Gleitschirmpilot, der sich in der Ausbildung befindet, wollte in südliche Richtung.