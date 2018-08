Weißhaidingers Sensationslauf hält an

Zuvor hatte Nada Ina Pauer in Göteborg als Sechste über 3000 m in 9:06,52 Minuten eine großartige persönliche Bestzeit auf. Siegerin wurde Loice Chemnung (Ken) in 8:50,49 Minuten. Die Österreicherin hatte bis dahin eine Bestzeit von 9:17,76, heuer am 5. Juni als Zweite in Aarhus erzielt. Damit verbesserte sich Pauer auch auf den vierten Platz der „ewigen“ österreichischen 3000-m-Bestenliste der Frauen. Diese wird angeführt von Susanne Pumper (8:47,04) und Theresia Kiesl (8:55,56). Dritte der Rangliste ist Jenni Wenth mit 9:01,9.