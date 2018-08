Julia Hauser trotz Missgeschick in Lausanne Fünfte

Hauser konnte vor allem am schwierigen Radkurs ihre Klasse ausspielen, durch einen Fehler in der Wechselzone - ihr Rad war umgefallen - musste sich jedoch beim Laufen neuerlich Zeit gutmachen. „Nach einer halben Runde habe ich wieder zur Gruppe aufgeschlossen und mich gut eingeordnet“, erzählte Hauser, die am Ende 2:17 Minuten Rückstand auf die Siegerin hatte. „Mit dem Resultat und meiner Leistung kann ich natürlich sehr zufrieden sein.“