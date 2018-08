Streit um Tempo: Lenker mit Kugeln niedergestreckt

Opfer sackte von drei Kugeln getroffen zusammen

Wie es von der Polizei am Donnerstagvormittag hieß, habe der 27-Jährige bei der Rotphase einer Ampel sein Fahrzeug verlassen, um „den anderen Lenker auf die niedrige Fahrgeschwindigkeit anzusprechen“. Dieser sei ebenfalls aus seinem Auto gestiegen - allerdings mit einer Waffe in den Händen. Mehrere Male schoss der Mann auf den 27-Jährigen und dessen 25-jährigen Beifahrer, der unverletzt blieb. Das Opfer, angeblich ein Tschetschene, sackte zusammen: Drei Kugeln hatten den Mann getroffen, an der Hüfte und an einem Bein.