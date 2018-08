Messerstich in der Steingasse: Afghane verletzt

Das Rote Kreuz brachte den Verletzten ins Unfallkrankenhaus. Da unklar war, wie es zu der Stichverletzung, die offenbar durch ein Messer verursacht worden war, gekommen ist, wurde die Salzburgerin vorübergehend festgenommen. Ein weiterer Afghane (25) wurde ganz in der Nähe, am Mirabellplatz von den Beamten erwischt und festgenommen. Er soll sich zuvor auch in der Wohnung in der Steingasse befunden haben. Die beiden Afghanen gerieten offenbar in Streit. Der Rest ist noch ungeklärt, denn die Frau und der Festgenommene geben beide an, das Opfer habe sich selbst verletzt. Der Mann konnte aber im Spital noch nicht einvernommen werden.