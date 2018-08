Wilderer in Bad Eisenkappel unterwegs

„Bereits am Montag gegen 17 Uhr zeigte ein Autolenker an, dass er während der Fahrt auf der Seeberg Straße im Bereich Vellach ein offensichtlich am Haupt schwer verletztes Hirschtier gesehen habe“, schildert ein Polizist: „Daraufhin wurde der zuständige Aufsichtsjäger alarmiert.“