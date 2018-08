Skandal an Schule: „Wussten nicht, was wir taten“

Das „Spiel“ war damit eröffnet und nahm in der Folge, Tag für Tag absurdere Formen an. Schnell, so ist in den Polizeiakten zu dem Fall zu lesen, habe Leonhard G. die Führerrolle übernommen, „Heil Lenni“ lautete fortan die Parole der - letztlich aus 16 Burschen bestehenden - Gruppe.