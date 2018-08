Schüler spielen Nazis: Staatsanwalt ermittelt!

Schüler mimten in Pausen Nazis und Juden

In Zurndorf begannen nun einige Schüler in Pausen damit, im Gymnastikraum Szenen des Filmes nachzustellen. Sie sollen in die Rollen von Nazis und Juden geschlüpft sein, wobei Letztere als „Drecksjuden“ beschimpft, herumgeschubst und in einem Lagerraum für Turngeräte „eingesperrt“ worden seien, berichtet der „Kurier“. Ein 15-Jähriger soll sich demnach als „Führer“ herauskristallisiert haben, den Hitlergruß in einen eigenen Gruß seiner Person umgewandelt und auch eingefordert haben, heißt es.