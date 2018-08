Film „Die Welle“ wird vorerst nicht mehr gezeigt

Der Fall einer nordburgenländischen Schule, in der einige der Schüler in den Pausen den Film „Die Welle“ nachgespielt haben sollen, hat nicht nur Ermittlungen der Justiz nach sich gezogen. Auch das Zeigen des Filmes wurde im Burgenland vorerst gestoppt, wie Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz am Donnerstag bestätigte. Zusätzlich werde noch eine entsprechende Information bei den Direktorentagungen im Herbst kommuniziert werden.