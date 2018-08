Ungar stahl Diesel: Frau als Komplizin

Aus finanzieller Not heraus dürften ein 38-jähriger Ungar und seine Ehefrau (34) auf dumme Ideen gekommen sein. Der Arbeiter zapfte über viele Monate hinweg am Arbeitsplatz mehrere tausend Liter Diesel aus einem Tank-Lkw ab. Anschließend wurde das Diebsgut in Kanistern bei einem Gebüsch gelagert. An Wochenenden holte dann die Ehefrau die Behälter ab und gemeinsam wurde die Heimreise über die Grenze angetreten. In Ungarn angekommen, verkauften die Täter den Treibstoff schließlich weiter an Landwirte.