Hakenkreuze auf Haus von ÖVP-Politiker gesprüht

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag. Der oder die unbekannten Täter setzten schwarze Farbe ein, um die Hauswand zu besprühen. Es wurden mehrere Hakenkreuze an die Fassade sowie auf die Haustür geschmiert. Neben dem emotionalen Schock entstand auch ein Sachschaden, dessen Höhe bislang noch nicht feststeht. Pirker, der zwischen 1996 und 2014 mehrfach für die ÖVP im Europäischen Parlament saß, zeigte den Vorfall selbst bei der Polizei an.