Drohung mit Pflastersteinen: Video belastet ÖGB

Bedeutung von Pflastersteinen

Gewerkschafter und SPÖ-Abgeordneter Josef Muchitsch sprach unterdessen von der Bedeutung von Pflastersteinen: „Ein Pflasterstein darf im 21. Jahrhundert kein Zeichen von Gewalt sein, das ist im 21. Jahrhundert ein Zeichen schwerer Arbeit und Ausbeutung.“ Pflastersteine dienten schon als Anschauungsmaterial beim jüngsten ÖGB-Kongress, um zu verdeutlichen, dass der in Wien lebende „Pflasterer Günther“ statt 3500 Kilogramm in acht Stunden nach der Einführung der neuen Arbeitszeitregeln künftig bei vier Stunden Mehrarbeit am Tag bis zu 1800 Kilo mehr an Pflastersteinen über sein Kreuz heben muss.