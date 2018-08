Wilhelminenspital: Das nächste Millionendesaster?

Neben dem Krankenhaus Nord droht dem Krankenanstaltenverbund (KAV) in Wien das nächste Millionendesaster. Und zwar beim Wilhelminenspital in Ottakring, das völlig neu errichtet werden hätte sollen. Vier Jahre nach dem geplanten Baubeginn weiß der KAV noch immer nicht, was er mit den maroden Pavillons tun soll.