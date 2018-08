Nach Skandal-Serie: Fehlt jetzt auch das Personal?

Der KAV widerspricht dem massiv: „Bei den besetzten Dienstposten handelt es sich um jene, die dem Krankenhaus Nord bereits formal zugeordnet sind“, so Sprecherin Birgit Wachet. Der Großteil des künftigen Personals würde sich noch in Häusern und Abteilungen befinden, die später in das neue Spital übersiedeln werden. Somit seien in Summe bereits ca. 80 Prozent der Stellen besetzt.