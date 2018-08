Beim Altstadtzauber stand die ganze Stadt Kopf!

„Schade, dass der Zauber schon aus ist. Man wäre am liebsten überall gleichzeitig gewesen.“ Mit dieser Meinung ist der Steirer Christoph Pacher wohl nicht allein. Am Samstag erlebte das Stadtfest mit 30 originellen Straßenkünstlern und 20 Musikbands in Klagenfurt sein furioses Finale.