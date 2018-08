ORF-Kameramann mit Schlagstöcken verprügelt

„Wir waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Wir drehten gerade den Bericht, als die Polizei die Demonstranten zu uns in die Straße getrieben hat. Also sind wir gelaufen“, schildert Reinprecht den dramatischen Vorfall. „Ich hatte panische Angst, bin mit einigen Demonstranten in eine Seitengasse, als die Polizei mit Tränengas und Schlagstöcken auf uns losgegangen ist. Ich habe nur ‚Cameraman, Cameraman‘ gerufen, dann habe sie von mir abgelassen, weil sie gemerkt haben, ich habe nichts damit zu tun. Ich erlitt Striemen an den Beinen, ins Spital musste ich nicht, alles halb so wild, es geht schon wieder. Am Sonntag fliege ich nach Hause“, berichtet der Kameramann im Gespräch gegenüber der „Krone“.