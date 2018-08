Eine Rettungsaktion unter extremen Bedingungen

Ein Paar aus Hessen war am Mittwoch mit seinen Mountainbikes bei Berchtesgaden unterwegs und geriet an der Nordseite der Reiter Alpe in schwieriges Gelände. Die Urlauber stiegen zu Fuß über einen Graben ab, wobei die 41-Jährige über eine rund 15 Meter hohe Wandstufe abstürzte, und schwer verletzt in einer Rinne liegen blieb.

Gegen 19.30 Uhr wurde der Salzburger Christophorus 6 um Hilfe gebeten. „Als wir näher zum Unfallort kamen, sahen wir, dass sich ein Unwetter aufbaut“, berichtet Pilot Stefan Dürager, dass schnell klar war, dass sich die Crew beeilen muss. Das Team begann mit der Suche nach den in Not geratenen. „Der Gatte hatte eine starke Lampe, mit der er uns leuchtete. Deshalb konnten wir ihn schnell ausfindig machen, obwohl es bereits dämmerte“, so Dürager. Auch die abgestürzte Frau entdeckte die Crew schnell.

Ein Zwischenlandeplatz wurde gesucht und ein Plan zur Tau-Bergung gemacht. Erst sollte der Arzt bei der Deutschen, dann der Flugretter bei ihrem Mann abgesetzt werden. Mittlerweile regnete es bereits heftig, immer wieder blitzte es.