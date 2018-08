„Grüner“ Kurs: In der SPÖ fliegen die Fetzen!

Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil, der mit seiner Kritik am Kurs von Parteichef Christian Kern den Richtungsstreit in der SPÖ zum Rollen gebracht hatte, versteht die Aufregung darüber nicht. Es sei richtig, dass man klassische grüne Themen aufgreife, aber es gebe eben auch andere wichtige Aufgabenstellungen, wie etwa die 60-Stunden-Woche oder wenn die Sozialministerin meine, man könne von 150 Euro im Monat leben, so Doskozil zur „Krone“. Auch einer der engsten Berater des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig, Christian Deutsch, übte scharfe Kritik an der SPÖ-Spitze.