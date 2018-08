SPÖ: Glaubwürdigkeit als „Projekt für die Zukunft“

Die SPÖ hat am Dienstag ihr neues Grundsatzprogramm sowie die Neuorganisation der Partei auf den Weg gebracht. In der Vorstands- und Präsidiumssitzung wurden „Skizzen für drei Leitanträge“ beschlossen, die den Delegierten am Parteitag im Herbst zur Abstimmung vorgelegt werden. Das neue Programm alleine reiche aber nicht, um die Partei neu aufzustellen - man müsse sich bewusst sein, „dass wir Glaubwürdigkeit zurückgewinnen müssen“, meinte Parteichef Christian Kern, der bei den hochsommerlichen Temperaturen mit dem Fahrrad zur Sitzung im Parlaments-Ausweichquartier am Heldenplatz gekommen war.