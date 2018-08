Sohn des SPÖ-Chefs attackiert Kritiker

Gut gemeint ist bekanntlich oft das Gegenteil von gut: Mit einem Dreizeiler auf der Social-Media-Plattform Twitter schaltete sich nun auch der Sohn von SPÖ-Chef Christian Kern in die Debatte um das neue sozialdemokratische Parteiprogramm - wir berichteten - ein. Niko Kern, der auch in der „Sektion ohne Namen“ mit Sitz im 1. Wiener Bezirk tätig ist, konterte recht launisch auf die offene Kritik des früheren Verteidigungsministers Hans Peter Doskozil am neuen Kurs der Partei: Er schrieb, dass Doskozils Beliebtheitswerte unter SPÖ-Mitgliedern angeblich dürftig seien - es ist der nächste Akt im Sommertheater in der Löwelstraße.