Sturmwarnung bei SPÖ: Doskozil kritisiert Kurs

Nur ein Sommergewitter - oder bereits der Beginn einer Obmann-Debatte? Nach Kritik aus Wien am neuen SPÖ-Parteiprogramm und Chef Christian Kern spricht auch Hans Peter Doskozil nicht sehr nett über die Kurssetzung: Das Thema Migration dürfe nicht ignoriert werden, eine „grün-linke Fundi-Politik“ habe in der SPÖ nichts verloren, so der frühere Verteidigungsminister.