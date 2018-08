FP-Tschürtz: Kritik an Ex-Mandatarin

Gleich sechs Mitglieder, darunter auch eine Gemeinderätin, traten aus der Freiheitlichen Partei in Neusiedl am See aus - wir berichteten online und in unserer Printausgabe. Heftige Kritik an der Landesparteispitze übte dabei, wie berichtet, vor allem die Kommunalpolitikerin Maria Nakovits. Für Landesvize Johann Tschürtz sind die Vorwürfe schlichtweg haltlos.