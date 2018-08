Super-Freitag in der Bike-City

Das ist der Zauber des Motorrad-Zirkus. Die Fan-Nähe. Und da schnellt die dritte Auflage der MotoGP am Red Bull Ring seit der Rückkehr 2016 in wahrlich ganz neue Dimensionen: Denn heute wartet auf die Tausenden Fans ein wahrer Super-Freitag! Denn in der Bike-City, das sehenswerte Dorf unweit der Strecke, wo sich die Zweirad-Fans verköstigen und sogar mit Babystramplern im Valentino-Rossi-Design eindecken können, wird heute zur großen Autogramm-Jagd geblasen. Sämtliche Fahrer und Teams - eine Premiere am Ring - stehen auf der großen Bühne parat und erfüllen die Wünsche der Fans. Valentino Rossi, Marc Marquez zum Anfassen...