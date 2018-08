Bei 36 Grad bekamen Arbeiter in Linz hitzefrei!

Vier bis fünf Liter Wasser

Dessen sind sich auch die Arbeiter bewusst. „An so extrem heißen Tagen, trinke ich schon vier bis fünf Liter Wasser am Tag“, erzählt Polier Manfred Schneider. Außerdem sucht er immer wieder den kühleren Baucontainer auf, um etwas zu verschnaufen. Auf ähnliche Weise versucht auch Baggerfahrer Thomas Krammer der Hitze entgegen zu wirken: „Ich mische in mein Mineralwasser immer Magnesiumtabletten. Außerdem habe ich zum Glück in meinem Führerhaus eine Klimaanlage.“ Auch auf die richtige Ernährung gehört geachtet. So wird an Tagen wie am Donnerstag gerne auf eine leichte und kalte Jause zurück gegriffen.