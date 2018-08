Gewaltige Schlammlawine begräbt Dorf unter sich

Es sind Szenen, bei denen man sich im ersten Moment ungläubig die Augen reiben möchte. Doch sie haben sich tatsächlich am Dienstag im Schweizer Kanton Wallis abgespielt. Nach heftigem Regen hatte sich dort ein Bach in einen reißenden Fluss verwandelt, donnerte samt Erdreich in Richtung Tal und entwickelte sich schlussendlich zu einer gewaltigen Schlammlawine, die in einem kleinen Dorf eine Schneise der Verwüstung hinterließ ...