Baudeal perfekt: Stadtteil wächst

Beinahe ein ganzes Stadtviertel wird bald in Eisenstadt aus dem Boden gestampft. Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft machte den Deal mit dem Lagerhaus perfekt und will auf dem Werksgelände nun Bürogebäude, ein Ärztezentrum und Wohnungen errichten. Investitionen in Millionenhöhe werden kolportiert.