Zehnkampf-Favorit Mayer mit Weitsprung-Nuller!

„Ich weiß, dass ich so viel mehr draufhabe“

Distelberger wird sehen, wie sich das Ziehen im Fuß bis Mittwochfrüh entwickelt. „Definitiv muss ich abwarten. Es zahlt sich einfach nicht aus, sich zu verletzen. Ich will dann in eine Saisonpause gehen, wo ich in Ruhe regenerieren kann, dass ich wieder fit bin. Ich weiß, dass ich so viel mehr draufhabe.“ Wegen des Trainingsrückstands seien die 11,00 Sekunden über die 100 m in Ordnung. Das galt auch für den Weitsprung. Weiters kamen 12,60 m im Kugelstoßen („Wir wissen, dass das nicht meine Stärke ist“) und 1,90 m Hochsprung dazu. „Da waren auch gute Sprünge dabei, darauf kann ich aufbauen. Man merkt halt das fehlende Training, es ist halt auch die Sicherheit nicht da.“