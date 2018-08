Rekord! Reitshammer überrascht im Brustsprint

Zum Abschluss der Session schlug Großbritannien mit der Damen-Staffel über 4 x 200 m Kraul noch einmal zu. In einem bis zur letzten Wende hauchdünnen Rennen der Top vier setzten sich Eleanor Faulkner, Kathryn Greenslade, Holly Hibbott und Freya Anderson in 7:51,61 letztlich doch 1,26 Sekunden vor Russland durch. Deutschland holte sich eine Zehntel vor Frankreich Bronze. Über 50 m Delfin der Herren gab es in 22,48 Sekunden einen Favoritensieg durch den ukrainischen Weltrekordler Andrij Goworow. Von den Einzel-Endläufen der Damen gingen zwei an Russinnen. Anastasija Fesikowa siegte über 100 m Rücken in 59,19 Sek., Julia Jefimowa gewann über 200 m Brust überlegen in 2:21,31 und hat nun im Sprint die Chance auf das Brustlagen-Triple. Letztlich holte die 19-jährige Simona Quadarella nach den 800 in 15:51,61 auch die 1.500 m Kraul.