Patient nach Fehldiagnose tot: Ärztin verurteilt

Gute Überlebenschancen

Im März 2016 war ein damals 56-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit heftigen Unterleibsschmerzen von der Rettung in das Krankenhaus eingeliefert worden. Einen Tag später starb er - ausgelöst durch einen Zwölffingerdarm-Durchbruch. Wäre dieser möglichst schnell chirurgisch versorgt worden, hätte er gute Überlebenschancen gehabt. Doch in der Aufnahme machte ein - noch in der Ausbildung befindlicher - Turnusarzt Dienst. Er wies ihn der Internen Abteilung zu. Ein Chirurg wurde zu dieser Entscheidung nicht beigezogen.