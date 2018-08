Zu „99 Prozent“ nur eine MotoGP-KTM in Spielberg

Der KTM-Rennstall kann in der Königsklasse MotoGP beim Heim-Grand-Prix diese Woche in Spielberg wegen des Schlüsselbeinbruchs von Pol Espargaro mit größter Wahrscheinlichkeit nur mit einem Motorrad antreten! „Zu 99 Prozent wird niemand Pols Bike in Spielberg fahren“, sagte KTM-Teammanager Mike Leitner nach dem verkorksten Rennen in Brünn am Sonntag laut dem Fachportal motorsport-total.com.