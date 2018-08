Anwalt gab Tipp für 700.000-Euro-Coup

Anwalt lockte Frau zur Tatzeit in seine Wohnung

Wie die Anklage der Staatsanwaltschaft Wien detailliert ausführt, soll der „heiße Tipp“ zu dem Coup in der Wiener Wohnung von dem Rechtsanwalt gekommen sein. In beiden Fällen habe er die Frau zur Tatzeit in seine Wohnung gelockt, in einem Fall sogar, als sie gesundheitlich nicht auf der Höhe war.