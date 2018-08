Böllerwurf in Ottakring: Täter (18) stellt sich

Ein junger Mann, der nach einem Fußball-WM-Spiel Anfang Juli in Wien-Ottakring zwei Frauen mit einem Böllerwurf schwer verletzt haben soll, hat sich am Sonntagabend der Polizei gestellt. Die Behörde hatte zuvor Fotos von dem Verdächtigen (18) veröffentlicht. Der Österreicher kam am Abend in Begleitung eines Rechtsbeistands in die Polizeiinspektion Brunnengasse. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.