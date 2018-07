Kroaten-Party in Wien: Randale und Verletzte

Am Samstagabend herrschte in der Ottakringer Straße plötzlich Ausnahmezustand: In mehreren Lokalen war das Match zwischen Russland und Kroatien, das um 20 Uhr begonnen hatte, übertragen worden. Eine hohe Anzahl an Besucherinnen und Besuchern seien vor Ort gewesen und es sei bereits während des Spiels zu einzelnen Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz gekommen, berichtete die Polizei am Sonntag.