Geldbußen für „schwänzende“ Politiker?

Das meinen die User:

Unsere User sehen das erwartungsgemäß kritisch. So meint etwa echtaTiroler: „Aufregen tun sich nur jene die zu faul sind für ihr überhöhtes Gehalt ihre Arbeit zu tun! Die SPÖ, angeblich die Arbeiterpartei, verdoppelt das Gehalt von Kern, während im Land das normale Volk immer mehr sparen muss! Das zeigt wie egal der SPÖ der österreichische Bürger ist!“. User kritischhinterfragen meint hier: „Da sieht man es wieder. Wenn’s gegeneinander streiten wollen, bleibt die Arbeit liegen. Parteiinteressen VOR Arbeit fürs Volk. Wobei die Qualität der Arbeit am Ende sowieso zu hinterfragen ist.“ Ganz anders sieht es kritischergeist007: „Damit will die Regierung nur von den eigenen Problemen ablenken! Das bestehende System ist ok so wie es ist.“