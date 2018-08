Lobnig überraschte sich mit Silber selbst

Nicht vor drei Uhr in der Früh landete die frischgebackene Vize-Europameisterin in ihrem Bett in Völkermarkt. Wo heute mit der Familie nachgefeiert wird. Die nicht live dabei war. Stand doch bis Mittwoch nicht fest, ob Magda überhaupt starten kann. Übertraining machte der WM-Dritten 2017 zu schaffen: „Ich hatte extreme Gliederschmerzen, Kopfweh und war ständig müde.“