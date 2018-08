Matzner holt Bahn-EM-Bronze im Punkterennen

Stefan Matzner hat am Sonntag bei den Rad-Bahn-Europameisterschaften in Glasgow bei seinem Debüt überraschend die Bronzemedaille geholt. Der 25-jährige Niederösterreicher klassierte sich im Punkterennen nach 160 Runden (40 km) an der dritten Stelle, nachdem er am Vortag noch im Omnium im Einsatz gewesen war (15.).