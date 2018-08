Magdalena Lobnig holt Silber bei Ruder-EM

„Endspurt hat gut funktioniert“

Im Vorlauf am Donnerstag hatte sie wie Gmelin als Laufsiegerin den direkten Finaleinzug geschafft und somit zwei Tage zur Erholung und zum Training erhalten. „Das hat geholfen. Da habe ich noch ein bisschen an der Spritzigkeit arbeiten können. Aber man sieht einfach, dass auf der Strecke nicht viel geht. Ich kann mich nicht wirklich auspowern. Das ist so, wie es in Luzern war (Fünfte beim dritten Saison-Weltcup, Anm.) Der Endspurt hat aber gut funktioniert.“