I: Segelprofi legt Mandat wegen Fehlzeiten zurück

Nach einem Aufschrei der Empörung über seine ständige Abwesenheit hat der ins italienische Parlament gewählte Segelprofi Andrea Mura am Samstag sein Mandat niedergelegt. Das gab der Abgeordnete der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung nach eigenen Angaben in einem Brief an das Parlamentspräsidium bekannt. Zugleich bezeichnete er sich selbst als Opfer einer „beispiellosen medialen Lynchjustiz“.