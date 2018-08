Österreich verlor EM-Finale gegen Frankreich 14:28

Österreichs Football-Nationalmannschaft hat am Samstag das ersehnte EM-Gold in Vantaa verpasst! Die Mannschaft von Innsbrucks Erfolgscoach Shuan Fatah fand in Frankreichs Defensive beim 14:28 (14:7) ihren Meister. Damit muss sich die AFBÖ-Auswahl wie schon 2014 beim Heimturnier in Wien mit EM-Silber begnügen. Für Fatah war es nach drei Klub-Titeln heuer die erste Final-Niederlage.