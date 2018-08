„890.000 Flüchtlinge können bald in Heimat zurück“

Hunderttausende syrische Staatsbürger können in den kommenden Monaten aus dem Ausland zurückkehren. Das gab das Verteidigungsministerium in Russland am Freitag bekannt. Bereits Ende Juli sind Hunderte Flüchtlinge aus dem Libanon in ihre Heimat zurückgekehrt. Das staatliche syrische Fernsehen berichtete, rund 1200 Menschen würden in einem Buskonvoi über die Grenze gebracht.