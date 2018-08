Felix Auböck krault über 400 Meter auf Platz 4!

„Ich wollte diese Medaille unbedingt“, verdeutlichte der 21-Jährige in einer ersten Stellungnahme nach dem Endlauf, dass er nur mit diesem einen Ziel in den Bewerb gegangen war. Der 400er ist die beste Distanz des Kraulspezialisten, hier hat er auch die beste Nenn-Zeit des gesamten 35-köpfigen Feldes aufgewiesen. An diese 3:44,19 vom gewonnenen Vorlauf der Budapest-WM 2017 kam Auböck am Freitag aber auch nicht knapp heran. Schon nach den 3:48,01 und Rang vier im Vorlauf packten ihn leichte Zweifel. „Vielleicht habe ich zu hart trainiert“, sprach er nun einen bereits davor aufgekommenen Verdacht an. Intensivere Einheiten sollten in einem besseren Ergebnis münden. Aber etwas schwächere Leistungen bei einem US-Event ließen ihn dann schon erstmals ins Grübeln kommen. „Ich war zu wenig locker, daraus muss ich lernen“, meinte der WM-Fünfte über diese Distanz.