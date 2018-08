Wiener Austria präsentiert Gazprom-Deal

Das heurige 50-Jahr-Jubiläum russischer Gaslieferungen nach Österreich sei ein guter Anlass für den Deal, wie Medwedew betonte. „Das, was heute hier stattfindet, passiert in einem besonderen Jahr“, sagte Medwedew und verwies u.a. auf die Fußball-WM in seinem Land. „Diese Ereignisse haben deutlich gezeigt, dass sie eine große Rolle im Zusammenbringen von Menschen spielen - in der Kultur, im Business, in der Politik.“