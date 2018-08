Schulterprobleme! Thiem sagt für Doppel in Kitz ab

Nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus am Mittwoch gegen Martin Klizan musste Dominic Thiem bei den Generali Open in Kitzbühel seinen Einsatz im Doppel-Viertelfinale an der Seite von Dennis Novak absagen. Beim 24-jährigen Niederösterreicher wurde eine Sehnenreizung in der rechten Schulter festgestellt.