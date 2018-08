Leichte Sommerdrinks

Wer viel schwitzt, mischt 1/3 Apfelsaft mit 2/3 Wasser und gleicht so Mineralverluste aus. Von Softdrinks sollte man besser die Finger lassen, denn 1 Liter enthält etwa 36 Stück Würfelzucker. Dabei reichen oft ein paar Bio-Zitronen-, Orangen- oder Gurkenscheiben und Kräuter im Wasser aus, um eine zuckerfreie Erfrischung zu servieren. Tipp für Naschkatzen: Zimt ist ein pflanzlicher Blutzuckersenker. Einfach eine Prise Zimt ins Wasser geben, das zügelt den Heißhunger nach Süßem. Zu den kühlenden Kräutern zählen in erster Linie Pfefferminze und Salbei, welche nach Belieben in fast jedes Sommergetränk passen.