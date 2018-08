„Aquarius“ ist wieder im Mittelmeer unterwegs

Das Schiff sei „eines der letzten verbliebenen humanitären Rettungsschiffe“ vor der libyschen Küste, teilte SOS Mediterranee mit. „Obwohl sich die Bedingungen für eine Seenotrettung im Mittelmeer in den letzten zwei Monaten radikal verändert haben, gibt es keine Alternative zur Rettung von Menschen in Seenot“, erklärte die Hilfsorganisation. Die „Aquarius“ habe sich den neuen und „ungewissen Bedingungen in der Rettungszone strategisch und technisch angepasst“.