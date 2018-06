Spanien erbarmt sich der „gestrandeten“ Migranten

EU und NGOs: „Lasst Menschen an Land“

Die NGO bat, zumindest jene Migranten an Land gehen zu lassen, die in einer schlechten gesundheitlichen Verfassung seien. Auch das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) und die EU-Kommission appellierten an die italienischen und maltesischen Behörden.