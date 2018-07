„Kooperation der Tätigen“ wird Asylpolitik ordnen

Kickl: „Wir tun, was Menschen von uns erwarten“

Angesprochen darauf, wie realistisch die Umsetzung der von der EU geplanten „Anlande-“ bzw. „Ausschiffungsplattformen“ angesichts einer bis dato fehlenden gemeinsamen europäischen Asylpolitik sei, antwortete Kickl, dass er nicht verstehe, warum „alle immer so pessimistisch“ sind. Er sei froh, dass das jetzt überhaupt auf die Agenda genommen wurde. Es gebe eine „klare Erwartungshaltung“ in der Bevölkerung, „wir tun also nur das, was die Menschen von uns erwarten“, so Kickl.