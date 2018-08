James (5) flehte: „Opa, bitte komm und hol uns!“

Die Kinder waren - wie berichtet - mit ihrer Uroma Melody am Donnerstag in ihrem Anwesen in Redding von einer Flammenwand des sogenannten Carr-Feuers überrascht worden. Der größte Waldbrand in Kalifornien hatte sich am Wochenende deutlich ausgebreitet. Mehr als 38.000 Menschen mussten nach Behördenangaben ihre Häuser verlassen. In Redding hatte der Wind plötzlich gedreht und das Feuer in die Richtung des Grundstücks getrieben - genau in Richtung der nichts ahnenden Uroma und ihren beiden Urenkerln. Nachbarn konnten noch mit Autos fliehen, die Kinder und ihre Uroma hatten hingegen keine Chance.