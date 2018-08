Novak gewinnt Österreicher-Duell in Kitzbühel

Für Novak ist im Saisonrückblick übrigens nicht Wimbledon der Auslöser für seinen Aufstieg. „Angefangen hat es damit, dass ich mich in Australien qualifiziert habe. Dann in der Rod-Laver-Arena gegen Grigor Dimitrow zu spielen war ein super Erlebnis, und das hilft auch für die nächsten Matches.“ So richtig Auftrieb gegeben hat ihm dann der Auswärts-Davis-Cup-Sieg in Moskau gegen Andrej Rublew. „Das hat mir vom Selbstvertrauen her am meisten gegeben, weil das echt eine richtig starke Leistung war.“