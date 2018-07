Betrunkener Vater tötet seine Töchter (3, 6)

Das Drama ereignete sich am Samstag in der der sächsischen Landeshauptstadt. Laut Polizei hatte sich eine 35-jährige Mosambikanerin an ein Polizeirevier im Stadtteil Gorbitz gewandt. Ihr früherer Lebenspartner hatte demnach tagsüber die beiden gemeinsamen Kinder betreut, sie aber nicht wie vereinbart wieder bei der Mutter abgegeben.